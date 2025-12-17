Путин отметил вклад корейских боевых соратников в борьбу с боевиками ВСУ

Владимир Путин отметил действия военнослужащих из КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области от ВСУ. Корейские бойцы доблестно и отважно боролись с противником, отметил глава государства на расширенном заседании Коллегии Минобороны РФ.

«Плечом к плечу с российскими бойцами они доблестно, отважно боролись с врагом, приняли участие в масштабной и крайне сложной работе по разминированию освобожденной курской земли», - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что долг россиян помнить всех павших в конфликте на Украине.

Ранее корреспондент «Звезды» Владислав Кустов показал, как саперы из КНДР затянули песню по пути к месту выполнения боевой задачи по разминированию в Курской области. .