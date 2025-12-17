МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин отметил вклад корейских боевых соратников в борьбу с боевиками ВСУ

Они участвуют и в разминировании Курской области.
Дима Иванов 17-12-2025 13:53
© Фото: ТРК «Звезда»

Владимир Путин отметил действия военнослужащих из КНДР, которые участвовали в освобождении Курской области от ВСУ. Корейские бойцы доблестно и отважно боролись с противником, отметил глава государства на расширенном заседании Коллегии Минобороны РФ.

«Плечом к плечу с российскими бойцами они доблестно, отважно боролись с врагом, приняли участие в масштабной и крайне сложной работе по разминированию освобожденной курской земли», - подчеркнул Путин.

Президент отметил, что долг россиян помнить всех павших в конфликте на Украине.

Ранее корреспондент «Звезды» Владислав Кустов показал, как саперы из КНДР затянули песню по пути к месту выполнения боевой задачи по разминированию в Курской области. .

#в стране и мире #КНДР #Курская область #Владимир Путин
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 