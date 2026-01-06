МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
В России снизилась интенсивность заболеваемости ОРВИ и гриппом

По итогам первой недели 2026 года зафиксировано свыше 605 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом.
Дарья Ситникова 06-01-2026 11:12
© Фото: Jacqueline Lawrie, Keystone Press Agency, Global Look Press

В России сохраняется уровень сезонной заболеваемости ОРВИ и гриппом. Интенсивность эпидпроцесса снизилась в 1,9 раза, а среди штаммов гриппа доминирует A(H3N2), более известный как гонконгский. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Среди штаммов гриппа по‑прежнему доминирует A(H3N2)», - указано в материале.

По итогам первой недели нового года зарегистрировано свыше 605 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ и гриппом. Кроме того, зафиксировано 5,5 тысяч случаев COVID‑19.

Уточняется, что снижение эпидемического процесса связывают с низкой обращаемостью людей в медицинские организации в праздничные дни и в период школьных каникул. Однако доля госпитализированных среди заболевших гриппом и ОРВИ остается невысокой - 2,6%.

Доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова ранее рассказала, что в зоне риска заболевания гонконгским гриппом находятся люди с хронической болезнью легких, дети, беременные женщины и люди с иммунодефицитом. На данный момент иммунодефицитные состояния бывают хронические и временные.

По информации врача-инфекциониста, кандидата медицинских наук Андрея Позднякова, гонконгский грипп, как и любое другое вирусное заболевание, способен приводить к различным осложнениям, в том числе ухудшению или потере слуха. К неприятным осложнениям приводят в основном отит или тубоотит - воспаление и отек в среднем ухе.

