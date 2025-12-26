МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Врач назвал причины потери слуха при гонконгском гриппе

Помимо потери слуха, гонконгский грипп грозит осложнениями в виде пневмонии, поражений сердца и нервной системы, а также вторичными бактериальными инфекциями.
Ян Брацкий 26-12-2025 18:56
© Фото: IMAGO, Wolfgang Maria Weber, www.imago-images.de, Global Look Press

Гонконгский грипп (H3N2), как и любое другое вирусное заболевание, способен приводить к различным осложнениям, в том числе ухудшению или потере слуха. Об этом рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

К неприятным осложнениям приводят в основном отит или тубоотит - воспаление и отек в среднем ухе. Либо более редкий и серьезный неврит слухового нерва. И если в первом случае ситуация обратима, то во втором слух может полностью не восстановиться, предупредил Поздняков в беседе с aif.ru. 

Врач также обратил внимание на гораздо более типичные и опасные осложнения. Это вирусная пневмония, различные поражения сердечной мышцы, нервной системы или вторичные бактериальные инфекции. Грипп истощает организм в целом. Это проявляется усталостью, повышением температуры тела и «туманом в голове», напомнил врач.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что текущая заболеваемость гриппом и ОРВИ в России остается на сезонном уровне и в большинстве регионов оценивается как умеренная. В европейской части страны доминирует гонконгский грипп. В отличие от западных стран, где уровень вакцинации низкий, в России прививками охвачено более половины населения. Поэтому заболеваемость оценивается как умеренная.

#здоровье #вакцинация #ОРВИ #роспотребнадзор #гонконгский грипп #H3N2
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
2
ФСВТС России
3
Морская пехота. 320 лет во славу России
4
Станкостроение. Часть 4
5
Ка-32
6
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
7
Микротехнологии для большого флота
8
Стальной рембат 20-ой армии
9
Гражданское судостроение
10
Зеленодольский судостроительный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 