Врач назвал причины потери слуха при гонконгском гриппе

Гонконгский грипп (H3N2), как и любое другое вирусное заболевание, способен приводить к различным осложнениям, в том числе ухудшению или потере слуха. Об этом рассказал врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков.

К неприятным осложнениям приводят в основном отит или тубоотит - воспаление и отек в среднем ухе. Либо более редкий и серьезный неврит слухового нерва. И если в первом случае ситуация обратима, то во втором слух может полностью не восстановиться, предупредил Поздняков в беседе с aif.ru.

Врач также обратил внимание на гораздо более типичные и опасные осложнения. Это вирусная пневмония, различные поражения сердечной мышцы, нервной системы или вторичные бактериальные инфекции. Грипп истощает организм в целом. Это проявляется усталостью, повышением температуры тела и «туманом в голове», напомнил врач.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что текущая заболеваемость гриппом и ОРВИ в России остается на сезонном уровне и в большинстве регионов оценивается как умеренная. В европейской части страны доминирует гонконгский грипп. В отличие от западных стран, где уровень вакцинации низкий, в России прививками охвачено более половины населения. Поэтому заболеваемость оценивается как умеренная.