Вирусолог объяснила, кто входит в зону риска из-за гонконгского гриппа

В зоне риска заболевания гонконгским гриппом находятся люди с хронической болезнью легких, дети, беременные женщины и люди с иммунодефицитом. Об этом сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«Страдают в основном люди с хроническими заболеваниями легких. Также под особым риском находятся дети, беременные женщины и люди с каким-либо иммунодефицитом», - сказала она.

На данный момент иммунодефицитные состояния бывают хронические и временные. Вторые могут быть связаны с переохлаждением, стрессовым ситуациями или высокой физической нагрузкой. Такое состояние как раз может утяжелить течение гонконгского гриппа, заключила она.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков ранее сообщил, что гонконгский грипп (H3N2), как и любое другое вирусное заболевание, способен приводить к различным осложнениям, в том числе ухудшению или потере слуха.

Врач также обратил внимание на гораздо более типичные и опасные осложнения. Это вирусная пневмония, различные поражения сердечной мышцы, нервной системы или вторичные бактериальные инфекции. Грипп истощает организм в целом, заключил он.