МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Вирусолог объяснила, кто входит в зону риска из-за гонконгского гриппа

Малинникова также объяснила, что иммунодефицитные состояния бывают хронические и временные.
Дарья Ситникова 05-01-2026 08:35
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

В зоне риска заболевания гонконгским гриппом находятся люди с хронической болезнью легких, дети, беременные женщины и люди с иммунодефицитом. Об этом сообщила РИА Новости доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

«Страдают в основном люди с хроническими заболеваниями легких. Также под особым риском находятся дети, беременные женщины и люди с каким-либо иммунодефицитом», - сказала она.

На данный момент иммунодефицитные состояния бывают хронические и временные. Вторые могут быть связаны с переохлаждением, стрессовым ситуациями или высокой физической нагрузкой. Такое состояние как раз может утяжелить течение гонконгского гриппа, заключила она.

Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков ранее сообщил, что гонконгский грипп (H3N2), как и любое другое вирусное заболевание, способен приводить к различным осложнениям, в том числе ухудшению или потере слуха.

Врач также обратил внимание на гораздо более типичные и опасные осложнения. Это вирусная пневмония, различные поражения сердечной мышцы, нервной системы или вторичные бактериальные инфекции. Грипп истощает организм в целом, заключил он.

#здоровье #риск #заболевание #Елена Малинникова #гонконгский грипп
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 