Власти уточнили причину взрыва в тверской многоэтажке

Причиной взрыва в жилой многоэтажке в Твери стало не падение беспилотника, а хлопок бытового газа. К такому выводу пришли следователи после осмотра места происшествия.

«Причиной стал хлопок бытового газа. Изначально его приняли за результат падения обломков БПЛА, поскольку в это время в регионе действительно принимались меры по отражению атаки», - заявил и.о. губернатора региона Виталий Королев.

Напомним, в ночь на 6 января в одной из многоэтажек Твери произошел взрыв. Один человек погиб, еще двое получили ранения. На место выдвинулись пожарные и представители оперативных служб и ведомств. Первоначальной версией было падение обломков ударного беспилотника.

К этому часу огонь на месте происшествия потушен, спасатели разбирают завалы. В ближайшее время технические специалисты совершат поквартирный обход и примут решение о возможности возвращения жителей. Тем, чьи квартиры пришли в негодность, предоставят временное жилье.