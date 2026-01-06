МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Власти уточнили причину взрыва в тверской многоэтажке

Все восстановительные работы в доме будут проходить по плану, сейчас идет подключение газа, сообщили власти региона.
Ян Брацкий 06-01-2026 11:33
© Фото: Telegram/su_skr69

Причиной взрыва в жилой многоэтажке в Твери стало не падение беспилотника, а хлопок бытового газа. К такому выводу пришли следователи после осмотра места происшествия.

«Причиной стал хлопок бытового газа. Изначально его приняли за результат падения обломков БПЛА, поскольку в это время в регионе действительно принимались меры по отражению атаки», - заявил и.о. губернатора региона Виталий Королев.

Напомним, в ночь на 6 января в одной из многоэтажек Твери произошел взрыв. Один человек погиб, еще двое получили ранения. На место выдвинулись пожарные и представители оперативных служб и ведомств. Первоначальной версией было падение обломков ударного беспилотника.

К этому часу огонь на месте происшествия потушен, спасатели разбирают завалы. В ближайшее время технические специалисты совершат поквартирный обход и примут решение о возможности возвращения жителей. Тем, чьи квартиры пришли в негодность, предоставят временное жилье.

#в стране и мире #тверь #СК РФ #хлопок газа #многоэтажка
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 