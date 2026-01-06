Спасатели потушили пожар в Твери, где БПЛА атаковал жилой дом

Пожар на месте попадания ударного дрона в многоэтажку в Твери полностью потушен. Сейчас на месте ЧП завершается ликвидация последствий инцидента. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Она же публикует первые кадры с места трагедии.

Исполняющий обязанности губернатора Виталий Королев поручил в кратчайшие сроки закрыть тепловой контур дома и обследовать все поврежденные квартиры. По результатам обхода и технической экспертизы будет принято решение о возможности возвращения туда жителей. Тем, чьи квартиры непригодны для продвижения, власти предоставят временное жилье.

Напомним, дрон атаковал многоэтажку этой ночью. В результате инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. Они находятся в больнице, врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Место удара БПЛА оцеплено.