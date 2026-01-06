В Твери один человек погиб из-за атаки украинского БПЛА

Один человек погиб и еще двое пострадали в Твери после попадания обломков БПЛА в многоэтажный дом. Об этом сообщил врио губернатора Тверской области Виталий Королев в официальном Telegram-канале.

«Открытое горение в одной из квартир ликвидировано в 3.45. Из соседней квартиры спасен пострадавший. Один человек погиб», - говорится в публикации главы региона.

Королев добавил, что двое пострадавших были доставлены в госпитали. Жителей соседних квартир оперативно эвакуировали. Им оказывается вся необходимая помощь. Глава региона выехал на место происшествия для принятия дальнейших необходимых решений.