В США усомнились в законности контроля Дании над Гренландией

По словам замглавы администрации США Стивена Миллера, Гренландия нужна Штатам для обеспечения безопасности Арктики и НАТО.
Ян Брацкий 06-01-2026 10:25
© Фото: Johan Nilsson/Tt, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Вашингтоне усомнились в правомочности контроля Дании над Гренландией. Подобную мысль высказал заместитель главы администрации США Стивен Миллер.

«Реальный вопрос в том, по какому праву Дания получила контроль над Гренландией? На чем основаны их территориальные претензии? На чем основано то, что Гренландия - это колония Дании?», - перечислил Миллер свои вопросы в интервью CNN.

По мнению чиновника, «совершенно очевидно», что Гренландия должна быть частью США для обеспечения безопасности Арктики и НАТО. Кроме того, Миллер полагает, что военные действия для присоединения Гренландии не понадобятся, поскольку остров населяют всего 30 тысяч человек. Напомним, Гренландия получила автономию от Дании с возможность самоуправления и выбора во внутренней политике в 2009 году.

Год назад американский лидер Дональд Трамп заявил, что Дания должна уступить США Гренландию «для целей национальной безопасности». Также глава Белого дома не исключил использования военных средств для установления контроля над этой территорией.

Ранее Politico сообщило, что Штаты хотят взять Гренландию под свой контроль к июлю. Это может произойти в преддверии промежуточных выборов в конгресс и к 250-летию независимости Америки 4 июля, пишет издание. Авторы статьи уверяют, что Трамп в случае с Гренландией не будет прибегать к военным методам. Вероятно, ЦРУ просто подкупит местных политиков.

#арктика #НАТО #сша #Гренландия #Дания
