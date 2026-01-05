Россия призвала США освободить Николаса Мадуро

Москва призывает США освободить Николаса Мадуро, избранного президента Венесуэлы, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Заседание Совета Безопасности Всемирной Организации проходит в Нью-Йорке.

Военная операция США в Каракасе стала символом силового американского доминирования, хаоса и беззакония, от которых продолжают страдать десятки государств в разных регионах мира, сказал российский постпред. Для этого преступления нет и не может быть оправданий, отметил Небензя.

Россия решительно осуждает акт вооруженной агрессии в отношении Венесуэлы, который нарушает все международные нормы, добавил представитель РФ. Нельзя допустить, чтобы США утвердились в роли международного судьи, заявил Небензя.

Москва поддерживает народ Венесуэлы перед лицом внешней агрессии, сказал российский представитель. Он подчеркнул, что любые противоречия между странами должны решаться диалогом.

Днем 5 января Николаса Мадуро привезли в суд в Нью-Йорке. Его обвиняют в причастности к наркотрафику и ряде других преступлений.