В Раде заявили, что Малюк написал заявление об отставке с поста главы СБУ

Следующим главой СБУ может стать руководитель центра специальных операций службы Евгений Хмара.
Ян Брацкий 05-01-2026 08:06
© Фото: Pavlo Bahmut, Keystone Press Agency, Global Look Press

Василий Малюк написал заявление об отставке с поста главы службы безопасности Украины. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в перечень террористов и экстремистов).

«По требованию Зеленского Василий Малюк написал заявление об отставке с должности главы СБУ», - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.

Сего слов, исполнять обязанности главы СБУ будет Евгений Хмара. В настоящее время он возглавляет центр специальных операций службы.

Ранее Владимир Зеленский назначил начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова** (внесен в перечень террористов и экстремистов) руководителем своего офиса. Ему сразу же было поручено обновить и представить на утверждение стратегические основы «обороны и развития» Украины. По словам главы киевского режима, Буданов** на новом для себя посту сосредоточится на вопросах безопасности и «дипломатическом треке» в переговорах.

Предшественник Буданова** Андрей Ермак подал в отставку 28 ноября. Это произошло почти сразу после того, как в его дом пришли с обыском сотрудники антикоррупционных служб. Ермак фигурирует в деле бизнесмена и «кошелька Зеленского» Тимура Миндича о масштабных хищениях в сфере обороны и энергетики.

*Алексей Гончаренко - внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

**Кирилл Буданов - внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

#Украина #Зеленский #СБУ #отставка #Малюк
