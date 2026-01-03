Кубинский лидер назвал государственным терроризмом удары США по Венесуэле

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес осудил удары США по Венесуэле. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Это государственный терроризм против храброго венесуэльского народа и против Нашей Америки», - говорится в сообщении.

Ранее президент Колумбии потребовал немедленной реакции ООН на атаку Вашингтона. Также Густаво Петро заявил, что Соединенные Штаты ударили по парламенту Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение. Известно, что российское посольство в Каракасе не пострадало, а курортные зоны с российскими туристами находятся в безопасности.

Ночью 3 января, как сообщил венесуэльский МИД, США нанесли серию ударов по столице страны Каракасу. Представитель администрации президента США подтвердил Wall Street Journal, что в Венесуэле проводится военная операция, однако отказался уточнить ее детали.

Ожидается, что Белый дом сделает заявление, когда американские военные покинут воздушное пространство страны.