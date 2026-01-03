МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Кубинский лидер назвал государственным терроризмом удары США по Венесуэле

Мигель Диас-Канель Бермудес потребовал немедленной реакции международного сообщества на происходящее.
Константин Денисов 03-01-2026 11:10
© Фото: Li Rui XinHua, Global Look Press

Президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес осудил удары США по Венесуэле. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Это государственный терроризм против храброго венесуэльского народа и против Нашей Америки», - говорится в сообщении.

Ранее президент Колумбии потребовал немедленной реакции ООН на атаку Вашингтона. Также Густаво Петро заявил, что Соединенные Штаты ударили по парламенту Венесуэлы.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро ввел в стране чрезвычайное положение. Известно, что российское посольство в Каракасе не пострадало, а курортные зоны с российскими туристами находятся в безопасности.

Ночью 3 января, как сообщил венесуэльский МИД, США нанесли серию ударов по столице страны Каракасу. Представитель администрации президента США подтвердил Wall Street Journal, что в Венесуэле проводится военная операция, однако отказался уточнить ее детали.

Ожидается, что Белый дом сделает заявление, когда американские военные покинут воздушное пространство страны.

#в стране и мире #венесуэла #Куба #Колумбия #каракас #военная агрессия #Густаво Петро
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 