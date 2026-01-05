Министерство иностранных дел России сообщило о введении запрета на въезд в страну для 28 граждан Канады. Это решение стало ответной мерой на антироссийские санкции, ранее объявленные канадским правительством.

Запрет распространяется на граждан, чья деятельность в структурах и организациях, поддерживающих неонацистскую идеологию, продвигает преступные идеи, которые сегодня активно проповедует киевский режим, говорится в сообщении. В МИД добавили, что Россия последовательно противодействует экстремизму и ксенофобии, продолжая защищать свои государственные интересы и историческую правду.

Власти Канады 12 ноября расширили санкционный список против России, включив в него 13 физических и 11 юридических лиц. В Оттаве подчеркнули, что данное решение обусловлено ситуацией вокруг Украины.

После окончания Второй мировой войны Канада стала пристанищем для многих сторонников Третьего рейха, в том числе с Украины. Власти страны неоднократно попадали в скандалы из-за чествования нацистских преступников.