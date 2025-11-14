Россия скоро примет ответные меры в отношении новых санкций Канады против нашей страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российский дипломат отметила, что действующий премьер Канады Марк Карни продолжает прежнюю «провальную линию» Трюдо в отношении РФ. Кроме того, по словам Захаровой, из-за агрессии нынешних канадских властей, а именно премьера Карни, «последний гвоздь в гроб российско-канадских отношений» может быть вбит.

«Если бывший премьер-министр (Канады. - Прим. ред.) Трюдо, внучка гитлеровского приспешника Христя Фриланд (бывший вице-премьер. - Прим. ред.) не успели вбить последний гвоздь в гроб российско-канадских отношений, то это вполне может получиться у нынешнего премьера Карни, который продолжает прежнюю провальную линию, отражающую несостоятельность и подлинную роль канадской внешней политики», - сказала дипломат.

Напомним, 12 ноября Оттава внесла в антироссийские санкционные списки 13 физических и 11 юридических лиц. В канадском внешнеполитическом ведомстве заявили, что эти действия связаны с конфликтом на Украине.

В сентябре текущего года главы МИД «Большой семерки» обсуждали на полях Генеральной Ассамблеи ООН новые санкции против России. Во встрече в Нью-Йорке участвовали министры иностранных дел стран G7 из Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США.