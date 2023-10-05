Власти Канады принесли извинения за награждение украинского эсэсовца в 1987 году

Питер Саварин служил в том же добровольном нацистском подразделении, к которому принадлежал чествованный недавно в парламенте Ярослав Гунько.

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Офис генерал-губернатора Канады Мэри Саймон принес официальные извинения за представление в 1987 году бывшего члена дивизии СС «Галичина» Питера Саварина к Ордену Канады. Об этом телеканалу CTV News сообщила представитель секретариата генерал-губернатора Линн Сантерре.

«Выражаем искренние извинения канадцам за любые страдания или боль, которые могло причинить это решение», - заявила пресс-секретарь.

Саварин был ректором Университета Альберты и возглавлял «Всемирный конгресс свободных украинцев», а также занимался «продвижением мультикультурализма в Канаде».

Однако американское еврейское новостное издание The Forward сообщило, что Саварин служил в дивизии СС «Галичина» во время Второй мировой войны, в том же добровольном нацистском подразделении, к которому принадлежал чествованный недавно в парламенте 98-летний Ярослав Гунько.

В офисе заявили, что намерены работать над тем, чтобы национальная система наград отражала нынешние канадские ценности, но исторические назначения производились с учетом конкретного момента и «ограниченных источников информации, доступных в то время».

Теперь офис генерал-губернатора изучает две другие медали, врученные за последние два десятилетия. Медаль «Золотой юбилей» Саварин получил в 2002 году, а медаль «Бриллиантовый юбилей» - в 2012-м.

Ранее канадец украинского происхождения Ярослав Гунько в ходе визита Владимира Зеленского в Канаду получил аплодисменты парламента за «борьбу с Красной Армией». Позже стало известно, что в прошлом он - ветеран дивизии СС «Галичина». Эта история привела к отставке спикера Палаты представителей Энтони Роты и извинениям премьер-министра Джастина Трюдо.