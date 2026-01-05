Неизвестные разбили окна в доме вице-президента США Вэнса

Один человек задержан после инцидента, причинившего ущерб имуществу в доме вице-президента Джей Ди Вэнса в штате Огайо. По данным Секретной службы США, в момент инцидента семья Вэнса не находилась в Огайо, сообщает CNN.

На фотографиях видны разбитые окна дома. Представитель Секретной службы заявил, что задержанный - взрослый мужчина. Его личность не установлена. Расследуется «причинение имущественного ущерба, включая разбитие окон на фасаде частного дома, связанного с Вэнсом».

Инцидент произошел вскоре после полуночи. Власти расследуют, не преследовал ли какой-либо человек Вэнса или его семью. По их данным, этот человек не проник в дом вице-президента.

Ранее вице-президент США рассказал, что проукраинские активисты преследовали его с трехлетней дочерью во время прогулки. Вэнс назвал такое поведение отвратительным. Кроме того, активисты сорвали отдых Вэнса и его семьи на курорте Уоррен, штат Вермонт. Они держали плакаты с оскорблениями и предложили ему кататься на лыжах в России.