Фицо: Евросоюз готов дойти до края пропасти из-за русофобии

По мнению премьер-министра Словакии, чиновники Евросоюза «не упали с Луны», но «представляют там конкретные страны».
Сергей Дьячкин 05-01-2026 01:52
© Фото: IMAGO, dts, Nachrichtenagentur, Globallookpress

Евросоюз в своей антироссийской политике готов дойти до края пропасти. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в своей социальной сети.

Премьер напомнил, что одобренный военный кредит на сегодняшний момент составил уже 280 миллиардов евро. Это деньги, которые Евросоюз дает на поддержку киевскому режиму. Фицо напомнил про санкционные пакеты и заморозку российских активов. Все это, по мнению премьера, происходит из-за «ненависти» по отношению к России, которая поселилась в головах чиновников ЕС.

«Они, конечно, не упали с Луны, они там представляют конкретные страны», - резюмировал Фицо.

До этого сообщалось, что премьер-министр Словакии на русском языке поздравил сограждан с Новым годом. Он также обратился к гражданам на английском, итальянском и шведском языках. Словацкий премьер отметил, что своим интернациональным поздравлением он подчеркнул, что внешняя политика страны держит ориентир на все четыре стороны света. Премьер добавил, что Словакия будет отстаивать свои национальные интересы.

Ранее Фицо рассказал, куда исчезают европейские деньги. Он назвал Украину «черной дырой» и причиной пропажи миллиардов евро. Политик отметил, что те, кто не желает спонсировать военные потребности Украины, автоматически становятся «плохими», так как есть некая обязанность предоставлять деньги на оружие.

#в стране и мире #Украина #Европа #евросоюз #кредит #Роберт Фицо #чиновники #словакия #Антироссийские санкции #Киевский режим
