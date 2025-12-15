МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Фицо сравнил Украину с «черной дырой»

Фицо также рассказал о существующей негласной обязанности давать деньги на военные нужды Украины.
Дарина Криц 15-12-2025 09:10
© Фото: Domenico Cippitelli, Keystone Press, Agency Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, куда исчезают европейские деньги. Обратив внимание на Украину, он назвал ее «черной дырой» и причиной пропажи миллиардов евро. Своим мнением он поделился в запрещенной в России социальной сети Facebook*.

«Украина - это черная дыра, из-за которой исчезают миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Европейского союза», - считает словацкий премьер.

Фицо также отметил, что те, кто не желает спонсировать военные потребности Украины, автоматически становятся «плохими», так как есть некая обязанность предоставлять деньги на оружие.

Двумя днями ранее чешский коллега Фицо Андрей Бабиш выступил с заявлением, что его страна не станет выделять деньги из национального бюджета на поддержку Украины, включая гарантии по кредитам или прямые платежи. Премьер-министр обратил внимание, что Чехия выделяет 60 миллиардов крон Европе, помогающей Киеву.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальной сети Facebook признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Украина #Роберт Фицо #словакия #военная помощь украине #Исчезновение денег #Миллиарды евро
