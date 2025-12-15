Премьер-министр Словакии Роберт Фицо рассказал, куда исчезают европейские деньги. Обратив внимание на Украину, он назвал ее «черной дырой» и причиной пропажи миллиардов евро. Своим мнением он поделился в запрещенной в России социальной сети Facebook*.

«Украина - это черная дыра, из-за которой исчезают миллиарды евро, рациональное экономическое мышление и устойчивое будущее Европейского союза», - считает словацкий премьер.

Фицо также отметил, что те, кто не желает спонсировать военные потребности Украины, автоматически становятся «плохими», так как есть некая обязанность предоставлять деньги на оружие.

Двумя днями ранее чешский коллега Фицо Андрей Бабиш выступил с заявлением, что его страна не станет выделять деньги из национального бюджета на поддержку Украины, включая гарантии по кредитам или прямые платежи. Премьер-министр обратил внимание, что Чехия выделяет 60 миллиардов крон Европе, помогающей Киеву.

