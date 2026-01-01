МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Фицо на русском языке поздравил сограждан с Новым годом

Премьер-министр Словакии подчеркнул, что внешняя политика страны держит ориентир на все четыре стороны света.
Игнат Далакян 01-01-2026 16:39
© Фото: Александр Казаков, РИА Новости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на русском языке поздравил сограждан с Новым годом. Он также обратился к гражданам на английском, итальянском и шведском языках.

«В духе моей внешней политики я посылаю всему миру только самое лучшее. На западе по-английски: Happy New Year. На юге по-итальянски: Buon anno. На севере по-шведски: Gott nytt år. На востоке по-русски: с Новым Годом», - сказал премьер-министр Словакии в своем обращении.

Словацкий премьер отметил, что своим интернациональным поздравлением он подчеркнул, что внешняя политика страны держит ориентир на все четыре стороны света. Премьер добавил, что Словакия будет отстаивать свои национальные интересы.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо говорил, что Запад побежит в Россию после завершения конфликта на Украине. По словам политика, это будет сделано несмотря на текущее противостояние.

#в стране и мире #Роберт Фицо #поздравление
