Лариса Долина не передаст квартиру Полине Лурье пятого января

Адвокат добавила, что Долина назначила новую дату передачи квартиры - девятое января.
Дарья Ситникова 05-01-2026 13:23
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Народная артистка РФ Лариса Долина не передаст пятого января свою бывшую квартиру новой хозяйке Полине Лурье. Певица назначила дату передачи жилплощади на девятое января. Об этом ТАСС сообщила адвокат новой собственницы жилья Светлана Свириденко.

«Сегодня, 5 января, передачи точно не будет. Ориентировочно, это произойдет 9 января, но это не точно. Сейчас Лурье с Долиной договариваются на этот счет», - сказала адвокат, уточнив, что большей информацией не располагает.

Юрист Вадим Багатурия ранее рассказал в разговоре со «Звездой», что Долину могут выселить из квартиры в центре Москвы еще до Нового года, если та откажется ее покидать. Решение суда от 25 декабря о ее выселении из пятикомнатной квартиры в Хамовниках вступило в силу немедленно.

В 2024 году народная актриса продала квартиру Лурье за 112 млн рублей. Но позже заявила, что сделала это под влиянием мошенников, которым передала деньги. Нижние инстанции сначала вернули жилье певице, оставив покупательницу без квартиры и средств.

Однако 16 декабря Верховный суд РФ отменил эти решения, подтвердил сделку и оставил квартиру за Лурье как добросовестным приобретателем. Вопрос о выселении был направлен на новое рассмотрение в Мосгорсуд, который удовлетворил соответствующий иск. Сторона Долиной просила отсрочку до 10 января, но суд ее не предоставил.

