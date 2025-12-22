Расчет «Града» уничтожил пехоту ВСУ в опорном пункте в Сумской области

Расчет РСЗО БМ-21 «Град» из состава группировки «Север» нанес удар по опорному пункту ВСУ в лесном массиве на территории Сумской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, артиллеристы выполняют огневые задачи в интересах штурмовых групп. Разведку и корректировку огня обеспечивали расчеты беспилотных летательных аппаратов, которые выявили группу украинской пехоты, пытавшуюся закрепиться на оборудованной позиции в лесу.

После получения координат расчет РСЗО произвел залп по указанному квадрату. По данным объективного контроля с БПЛА, цель была поражена.

Артиллерийские подразделения продолжают нести дежурство в круглосуточном режиме, нанося удары по вновь выявляемым объектам. После выполнения огневой задачи расчеты оперативно меняют позиции, производя перезаряжание в тыловом районе, и возвращаются к выполнению боевых задач.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.