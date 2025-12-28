МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

NBC: самолет с Мадуро приземлился в Нью-Йорке

Ранее Трамп выложил фото с захваченным главой государства.
Глеб Владовский 04-01-2026 00:50
© Фото: ТРК «Звезда»

Самолет с захваченным в Венесуэле Николасом Мадуро приземлился в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал NBC News.

На опубликованной в Сети записи трансляции можно увидеть, что на борт поднялась группа сотрудников ФБР и УБН (Управления по борьбе с наркотиками). Часть из них вошли в салон самолета с фото и видео аппаратурой.

Ранее президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social опубликовал фото захваченного Соединенными Штатами Америки президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Предположительно, на тот момент он находился в одном из помещений на борту авианосца USS Iwo Jima.

#Самолет #сша #ФБР #Николас Мадуро #Нью-Йорк #убн
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 