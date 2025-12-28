NBC: самолет с Мадуро приземлился в Нью-Йорке

Самолет с захваченным в Венесуэле Николасом Мадуро приземлился в Нью-Йорке. Об этом сообщил телеканал NBC News.

На опубликованной в Сети записи трансляции можно увидеть, что на борт поднялась группа сотрудников ФБР и УБН (Управления по борьбе с наркотиками). Часть из них вошли в салон самолета с фото и видео аппаратурой.

Ранее президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social опубликовал фото захваченного Соединенными Штатами Америки президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Предположительно, на тот момент он находился в одном из помещений на борту авианосца USS Iwo Jima.