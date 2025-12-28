Полянский: заседание Совбеза ООН по Венесуэле состоится 5 января

Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле состоится 5 января. Такой информацией поделился постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.

«Заседание назначено сомалийцами на 10 утра по Нью-Йорку (18.00 по Москве) в понедельник, 5 января», - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, накануне первыми о необходимости реакции ООН на события в Венесуэле заявили власти Колумбии. Вслед за ними отреагировал и президент Кубы.

Ранее сообщалось о том, что доставленных в Нью-Йорк президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу поместили в изолятор в Бруклине. Суд над главой государства должен состояться 5 января.

Напомним, 3 января спецназ США вытащил президента Венесуэлы и его супругу Силию Флорес из их спальни в резиденции в Каракасе во время одобренной американским лидером Дональдом Трампом военной операции.