В посольстве подтвердили отсутствие пострадавших и погибших граждан РФ в Венесуэле

На момент ударов США в стране не было организованных российских туристов.
Константин Денисов 04-01-2026 10:24
© Фото: Каролина Кабрал, РИА Новости

Граждане России среди пострадавших и погибших в результате ударов США по Каракасу отсутствуют. Об этом сообщил RT посол России в стране Сергей Мелик-Багдасаров.

Ранее в РСТ рассказали, что организованных российских туристов на тот момент в Каракасе не было. Курортные зоны страны остались в стороне от боевых действия, обстановка там остается спокойной.

Мелик-Багдасаров посоветовал тем, кто прибыл в Венесуэлу самостоятельно, избегать людных мест, а также не находиться вблизи военных и энергетических объектов. Они могут стать целями новых атак.

В случае новых налетов посол рекомендовал не включать свет в помещениях и по возможности оставаться в укрытиях.

