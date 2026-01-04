В посольстве подтвердили отсутствие пострадавших и погибших граждан РФ в Венесуэле

Граждане России среди пострадавших и погибших в результате ударов США по Каракасу отсутствуют. Об этом сообщил RT посол России в стране Сергей Мелик-Багдасаров.

Ранее в РСТ рассказали, что организованных российских туристов на тот момент в Каракасе не было. Курортные зоны страны остались в стороне от боевых действия, обстановка там остается спокойной.

Мелик-Багдасаров посоветовал тем, кто прибыл в Венесуэлу самостоятельно, избегать людных мест, а также не находиться вблизи военных и энергетических объектов. Они могут стать целями новых атак.

В случае новых налетов посол рекомендовал не включать свет в помещениях и по возможности оставаться в укрытиях.