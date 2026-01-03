МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Российские туристы сообщили, что на острове Маргарита обстановка спокойная

Люди не слышали взрывов.
Константин Денисов 03-01-2026 09:55
© Фото: Uwe Kraftimage BROKER.com Globallookpress

Российские туристы на острове Маргарита рассказали «Звезде», что не слышали взрывов, обстановка в туристических местах спокойная.

«Это не на острове. Все как обычно в Каракасе», - сказал нашему телеканалу турист по имени Андрей.

В столице Венесуэлы полыхают здания, в городе продолжаются взрывы. Местные каналы пишут, что в небе летают американские вертолеты Black Hawk.

Ранее сообщалось о том, что ночью по московскому времени в столице Венесуэлы - Каракасе прогремели взрывы. Часть города, расположенная близко к одной из военных баз, оказалась обесточена.

#авиация #венесуэла #удары #наш эксклюзив
