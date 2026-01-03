МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

РСТ: организованных туристов из России в Венесуэле по предварительным данным нет

Последние граждане РФ, которые отдыхали по путевкам, вылетели из страны накануне.
Константин Денисов 03-01-2026 12:56
© Фото: Каролина Кабрал, РИА Новости

Организованных туристов из России на текущий момент в Венесуэле по предварительным данным нет. Об этом сообщил глава РСТ Артур Абдюханов.

«Самолет с российскими туристами, находившимися в стране на отдыхе до вчерашнего дня, планово вылетел в Россию и, по имеющимся данным, прибудет в пункт назначения примерно через 1,5 часа», - говорится в сообщении.

Ближайший рейс в Венесуэлу запланирован на 5 января. Ведомство во взаимодействии с МИД России и Минэкономразвития РФ продолжит следить за ситуацией.

Что касается тех, кто организовывал поездку в страну самостоятельно, то информация о них пока отсутствует.

Ночью 3 января, как сообщил венесуэльский МИД, США нанесли серию ударов по столице страны Каракасу. Позже в Белом доме подтвердили эту информацию.

#Россия #в стране и мире #венесуэла #Туристы #РСТ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 