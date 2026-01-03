РСТ: организованных туристов из России в Венесуэле по предварительным данным нет

Организованных туристов из России на текущий момент в Венесуэле по предварительным данным нет. Об этом сообщил глава РСТ Артур Абдюханов.

«Самолет с российскими туристами, находившимися в стране на отдыхе до вчерашнего дня, планово вылетел в Россию и, по имеющимся данным, прибудет в пункт назначения примерно через 1,5 часа», - говорится в сообщении.

Ближайший рейс в Венесуэлу запланирован на 5 января. Ведомство во взаимодействии с МИД России и Минэкономразвития РФ продолжит следить за ситуацией.

Что касается тех, кто организовывал поездку в страну самостоятельно, то информация о них пока отсутствует.

Ночью 3 января, как сообщил венесуэльский МИД, США нанесли серию ударов по столице страны Каракасу. Позже в Белом доме подтвердили эту информацию.