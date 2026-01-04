МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Axios: Мадуро отправили в изолятор с сообщницей Эпштейна и рэпером P. Diddy

Исправительное учреждение находится в Бруклине.
Константин Денисов 04-01-2026 11:12
© Фото: Meng Yifei XinHua, Global Look Press

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро отправили в изолятор, где сидели сообщница Джеффри Эпштейна Гислейн Максвелл и американский рэпер P. Diddy. Об этом сообщает Axios.

По информации издания, там же находился и мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу «Коротышка». Учреждение расположено в Бруклине (Нью-Йорк).

В издании добавили, что это один из самых ветхих и небезопасных изоляторов, который также отличается антисанитарными условиями. Венесуэльский лидер должен предстать перед судом уже 5 января.

Мадуро и его жена были захвачены американскими военными в ходе операции США в Венесуэле. Глава государства пытался скрыться в бункере, однако его удалось перехватить.

Ранее стало известно о том, что экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Венесуэле состоится 5 января.

#в стране и мире #сша #венесуэла #Николас Мадуро #Изолятор #Бруклин
