СК: число жертв теракта ВСУ в Херсонской области выросло до 29 человек

Количество жертв теракта ВСУ в Херсонской области увеличилось до 29 человек. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В результате террористического акта пострадали не менее 60 человек, на данный момент известно о гибели 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних», - приводит ее слова пресс-служба СК.

Она добавила, что ведомство проведет около 70 экспертиз, включая медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические. На данный момент установлены личности 12 погибших.

Ранее сообщалось о 27 жертвах, включая одного ребенка. Украинские боевики 1 января атаковали с помощью БПЛА кафе и гостиницу в Херсонской области.