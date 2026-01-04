МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
СК: число жертв теракта ВСУ в Херсонской области выросло до 29 человек

Ранее сообщалось о 27 погибших.
Константин Денисов 04-01-2026 10:46
© Фото: Pogiba Alexandra, news.ru, Global Look Press

Количество жертв теракта ВСУ в Херсонской области увеличилось до 29 человек. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«В результате террористического акта пострадали не менее 60 человек, на данный момент известно о гибели 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних», - приводит ее слова пресс-служба СК.

Она добавила, что ведомство проведет около 70 экспертиз, включая медицинские, генетические, взрывотехнические и пожаротехнические. На данный момент установлены личности 12 погибших.

Ранее сообщалось о 27 жертвах, включая одного ребенка. Украинские боевики 1 января атаковали с помощью БПЛА кафе и гостиницу в Херсонской области.

#дети #ВСУ #СК РФ #Херсонская область
