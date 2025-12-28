МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Fakt: новогоднее обращение Туска вызвало гнев у польских депутатов

Премьера обвинили в переписывании истории страны.
Константин Денисов 03-01-2026 07:01
© Фото: Fot. Tedi, Newspix.Pl, Globallookpress

Новогоднее обращение премьер-министра Польши Дональда Туска к народу вызвало гнев у польских депутатов. Об этом сообщает издание Fakt.

Все дело в том, что во время своей речи Туск назвал 2026 год 1001-м с момента основания государства. Однако общепринятой датой основания Аольши считается 966-й год - после крещения князя Мешко I.

«Ни для кого не секрет, что Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши», - такой пост в соцсети Х оставил председатель парламентской фракции «Право и справедливость» Мариуш Блащак

Местный историк Камиль Яницкий и вовсе назвал слова Туска провокационными. По его мнению, произносить такие вещи во время обращения ко всей нации недопустимо.

В декабре польский премьер заявил о переломе в вопросе изъятия активов России на саммите ЕС.

#в стране и мире #история #Польша #Дональд Туск #новогоднее обращение
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 