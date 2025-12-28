Новогоднее обращение премьер-министра Польши Дональда Туска к народу вызвало гнев у польских депутатов. Об этом сообщает издание Fakt.

Все дело в том, что во время своей речи Туск назвал 2026 год 1001-м с момента основания государства. Однако общепринятой датой основания Аольши считается 966-й год - после крещения князя Мешко I.

«Ни для кого не секрет, что Туск считает христианское наследие нашей родины мерзким, но даже ученики начальной школы знают, что начало нашей истории восходит к Крещению Польши», - такой пост в соцсети Х оставил председатель парламентской фракции «Право и справедливость» Мариуш Блащак

Местный историк Камиль Яницкий и вовсе назвал слова Туска провокационными. По его мнению, произносить такие вещи во время обращения ко всей нации недопустимо.

В декабре польский премьер заявил о переломе в вопросе изъятия активов России на саммите ЕС.