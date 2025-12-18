Туск заявил о переломе в вопросе изъятия активов России на саммите ЕС

На саммите ЕС в Брюсселе произошел «перелом» в вопросе изъятия российских активов. такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Я должен быть осторожным в формулировках, однако, мы, наверняка, находимся после перелома», - цитирует его слова ТАСС.

Он отметил, что все страны согласны рискнуть и попробовать. Однако некоторые будут до последнего добиваться гарантий для себя. Кроме того, в ЕС не настроены обсуждать другие варианты финансирования для Украины.

Ранее австрийский канцлер Кристиан Штокер призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии о последствиях, если изъятие российских активов все же последует. Он подчеркнул, что такие действия должны происходить только на основе международного права.