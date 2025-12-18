МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Туск заявил о переломе в вопросе изъятия активов России на саммите ЕС

Польский премьер отметил, что все согласны, что стоит попробовать. Однако некоторые страны будут биться до последнего, чтобы добиться гарантий для себя.
Глеб Владовский 18-12-2025 22:12
© Фото: Dts Nachrichtenagentur, Keystone Press Agency, Globallookpress

На саммите ЕС в Брюсселе произошел «перелом» в вопросе изъятия российских активов. такое заявление сделал премьер-министр Польши Дональд Туск.

«Я должен быть осторожным в формулировках, однако, мы, наверняка, находимся после перелома», - цитирует его слова ТАСС.

Он отметил, что все страны согласны рискнуть и попробовать. Однако некоторые будут до последнего добиваться гарантий для себя. Кроме того, в ЕС не настроены обсуждать другие варианты финансирования для Украины.

Ранее австрийский канцлер Кристиан Штокер призвал серьезно отнестись к опасениям Бельгии о последствиях, если изъятие российских активов все же последует. Он подчеркнул, что такие действия должны происходить только на основе международного права.

