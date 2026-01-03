МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пентагон: американский самолет подбили во время операции в Каракасе

Он остался боеспособным и вернулся на базу.
Дима Иванов 03-01-2026 21:12
© Фото: Jen Golbeck, Keystone Press Agency, Global Look Press

В ходе военной операции США в Венесуэле один американский самолет был подбит, но остался в строю, сообщили в Пентагоне.

Несколько вертолетов также получили повреждения, однако смогли вернуться на базы.

Пентагон также сообщил, что спецназ США, захвативший президента Венесуэлы Николаса Мадуро, неоднократно вступал в боевые столкновения во время отхода к своей плавучей базе.

Военнослужащие сталкивались с сопротивлением при отступлении, но успешно завершили миссию, добавили в Пентагоне.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что в операции по захвату президента Венесуэлы задействовали самолеты, вертолеты и корабли ВМС США. Сам венесуэльский лидер, по слова Трампа, мог быть убит, он пытался спрятаться в защищенном помещении, но американские военные действовали быстро.

#сша #Дональд Трамп #венесуэла #Пентагон #Николас Мадуро
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 