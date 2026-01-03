МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп назвал действия США в Венесуэле чрезвычайной военной операцией

Он подчеркнул, что такой операции не было со времен Второй мировой войны.
Дима Иванов 03-01-2026 19:46
© Фото: CNP Admedia, Globallookpress

США провели экстраординарную военную операцию в столице Венесуэлы, использовались американские силы в воздухе и на море, заявил президент Дональд Трамп на пресс-конференции по ситуации с захватом Николаса Мадуро и его жены.

«Это было одно из самых впечатляющих, эффективных и мощных проявлений военной мощи и профессионализма Америки», - подчеркнул американский лидер.

Во время операции не погиб ни один американский военный. В ней были задействованы десятки вертолетов, самолетов и кораблей ВМС США - ни одна единица техники не получила повреждений.

Военные возможности Венесуэлы были выведены из строя, подчеркнул президента США.

Трамп обвинил Мадуро и его супругу Силию Флорес наркотерроризме, направленном против граждан США и заявил, что они предстанут перед правосудием.

США будут управлять Венесуэлой до тех пор, пока не получится осуществить безопасный, надлежащий и разумный переход власти, подчеркнул Трамп. Он добавил, что американские военные готовы к новой атаке, если она потребуется.

Кроме того, Трамп анонсировал, что американские компании инвестируют в нефтедобывающий сектор страны. Ранее Трамп подтвердил, что Мадуро вместе с супругой находятся на корабле ВМС США, их везут в Нью-Йорк для суда.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #венесуэла #Николас Мадуро
