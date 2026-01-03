МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп раскрыл, где сейчас находится Мадуро

Венесуэльский лидер и его супруга направляются на корабле в Нью-Йорк.
Игнат Далакян 03-01-2026 17:31
© Фото: President of Russia Office apai, Keystone Press Agency, Global Look Press

Президент Венесуэлы Николас Мадуро со своей женой в настоящий момент находятся на корабле, куда их доставили американские военные. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

По словам американского лидера, потом их отправят в Нью-Йорк.

«Они на корабле. Они направятся в Нью-Йорк», - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

Он уточнил, что Мадуро с женой забрали на вертолете, и «они совершили приятный полет».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров переговорил по телефону с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что Россия продолжит поддерживать курс Боливарианского Правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны.

#вертолет #Дональд Трамп #венесуэла #Николас Мадуро #Захват
