Трамп раскрыл, где сейчас находится Мадуро

Президент Венесуэлы Николас Мадуро со своей женой в настоящий момент находятся на корабле, куда их доставили американские военные. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

По словам американского лидера, потом их отправят в Нью-Йорк.

«Они на корабле. Они направятся в Нью-Йорк», - сказал Трамп в эфире телеканала Fox News.

Он уточнил, что Мадуро с женой забрали на вертолете, и «они совершили приятный полет».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров переговорил по телефону с исполнительным вице-президентом Венесуэлы Делси Родригес. В сообщении российского внешнеполитического ведомства говорится, что Россия продолжит поддерживать курс Боливарианского Правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны.