МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Нимайер: захват Мадуро грозит Венесуэле гражданской войной

Немецкий политик назвал операцию США в Каракасе опасным прецедентом и для других стран.
Дима Иванов 03-01-2026 19:29
© Фото: Xin Huashefa, XinHua, Globallookpress

Немецкий политик Ральф Нимайер в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что операция США в Венесуэле может создать опасный прецедент для других стран и привести к гражданской войне в самой Венесуэле.

Комментируя мотивы атаки США, политик отметил, что президент Трамп стремится следовать старой традиции Соединенных Штатов по расширению влияния в Латинской Америке и смене режимов, как это делали предыдущие правительства.

«Вы также видите, что президент Трамп пытается одновременно дестабилизировать ситуацию в Иране. Так что я не думаю, что ему это удастся в долгосрочной перспективе, но то, что он делает, очень опасно, и, очевидно, сегодня утром он начал нападки на Венесуэлу», - сказал Ральф Нимайер.

По его словам, опасность заключается в том, что США проигрывают в международной торговле и экономическом плане из-за повышения влияния БРИКС и восстановления многополярного мирового порядка.

«Президент Трамп стремится продемонстрировать свою власть над мировой экономикой, оставив все как есть. Но доллар больше не является единственной резервной валютой в мире. Страны БРИКС уже имеют больший объем торговли и большую долю ВВП в мировой экономике, чем традиционные западные страны или страны "Большой семерки"», - подчеркнул политик.

Говоря о будущем Венесуэлы, Нимайер указал, что страна сейчас на грани, и никто не может с уверенностью сказать, что будет дальше.

«Я думаю, что это скорее государственный переворот, путч», - отметил он.

Политик добавил, что в Венесуэле наверняка есть военные, которые не допустили сопротивления, иначе непонятно, почему не были сбиты вертолеты.

«Я не думаю, что из-за этого возникнет длительный военный конфликт, но вместо этого в Венесуэле может начаться гражданская война», - предупредил Ральф Нимайер.

По его мнению, венесуэльский народ полон решимости защищать Боливарианскую революцию и не готов отказаться от достижений в образовании, здравоохранении и социальных льготах.

«Люди не сдадутся так просто, поэтому у любого, кто попытается изменить политический режим в Венесуэле, будет очень недовольное население», - заявил политик.

Нимайер считает, что 80 % населения будут против того, что им хотят навязать в Вашингтоне или ЕС.

В 2002 году Ральф Нимайер был непосредственным свидетелем попытки государственного переворота против венесуэльского лидера Уго Чавеса, которые он подробно описал в своей книге Under Attack: Morning Dawn in Venezuela.

В книге Нимайер анализирует политический кризис в Венесуэле под руководством Чавеса, объясняя причины переворота со стороны оппозиции и роль народа в восстановлении демократии.

#сша #венесуэла #Николас Мадуро #наш эксклюзив #Ральф Нимайер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 