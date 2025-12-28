Нимайер: захват Мадуро грозит Венесуэле гражданской войной

Немецкий политик Ральф Нимайер в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что операция США в Венесуэле может создать опасный прецедент для других стран и привести к гражданской войне в самой Венесуэле.

Комментируя мотивы атаки США, политик отметил, что президент Трамп стремится следовать старой традиции Соединенных Штатов по расширению влияния в Латинской Америке и смене режимов, как это делали предыдущие правительства.

«Вы также видите, что президент Трамп пытается одновременно дестабилизировать ситуацию в Иране. Так что я не думаю, что ему это удастся в долгосрочной перспективе, но то, что он делает, очень опасно, и, очевидно, сегодня утром он начал нападки на Венесуэлу», - сказал Ральф Нимайер.

По его словам, опасность заключается в том, что США проигрывают в международной торговле и экономическом плане из-за повышения влияния БРИКС и восстановления многополярного мирового порядка.

«Президент Трамп стремится продемонстрировать свою власть над мировой экономикой, оставив все как есть. Но доллар больше не является единственной резервной валютой в мире. Страны БРИКС уже имеют больший объем торговли и большую долю ВВП в мировой экономике, чем традиционные западные страны или страны "Большой семерки"», - подчеркнул политик.

Говоря о будущем Венесуэлы, Нимайер указал, что страна сейчас на грани, и никто не может с уверенностью сказать, что будет дальше.

«Я думаю, что это скорее государственный переворот, путч», - отметил он.

Политик добавил, что в Венесуэле наверняка есть военные, которые не допустили сопротивления, иначе непонятно, почему не были сбиты вертолеты.

«Я не думаю, что из-за этого возникнет длительный военный конфликт, но вместо этого в Венесуэле может начаться гражданская война», - предупредил Ральф Нимайер.

По его мнению, венесуэльский народ полон решимости защищать Боливарианскую революцию и не готов отказаться от достижений в образовании, здравоохранении и социальных льготах.

«Люди не сдадутся так просто, поэтому у любого, кто попытается изменить политический режим в Венесуэле, будет очень недовольное население», - заявил политик.

Нимайер считает, что 80 % населения будут против того, что им хотят навязать в Вашингтоне или ЕС.

В 2002 году Ральф Нимайер был непосредственным свидетелем попытки государственного переворота против венесуэльского лидера Уго Чавеса, которые он подробно описал в своей книге Under Attack: Morning Dawn in Venezuela.

В книге Нимайер анализирует политический кризис в Венесуэле под руководством Чавеса, объясняя причины переворота со стороны оппозиции и роль народа в восстановлении демократии.