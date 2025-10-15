МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Трамп заявил, что «все выходят» из БРИКС после угроз пошлинами США

Президент США продолжает считать БРИКС «небольшой группой» о которой, будто бы, теперь «больше даже не говорят».
Сергей Дьячкин 2025-10-15 02:23:43
© Фото: Samuel Corum - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press

Все страны якобы начали выходить из БРИКС после угроз США ввести пошлины на продукцию, поставляемую из этих стран. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал журналистам в Белом доме. Это произошло в ходе встречи с президентом Аргентины Хавьером Милеем.

Трамп, по его словам, пригрозил всем странам, желающим стать членами БРИКС, что Америка введет против них пошлины.

«Они все выходят из БРИКС. БРИКС был атакой на доллар», - заявил Трамп.

Президент США процитировал журналистам свою угрозу. Он якобы сказал: «если вы хотите поиграть в эту игру, я собираюсь ввести пошлины на всю вашу продукцию, поставляемую в США». По словам американского президента, ответом стал немедленный выход всех стран из БРИКС.

«О БРИКС больше даже не говорят», - считает лидер США.

В начале июля Трамп пригрозил странам, поддерживающим политику БРИКС, дополнительными десятипроцентными пошлинами.

«Есть такая небольшая группа под названием БРИКС. Она быстро теряет свое значение», - такое мнение выразил Трамп.

Тогда же президент США добавил, что якобы страны объединения пытались бросить вызов доллару: «БРИКС хотел попытаться захватить доллар, доминирование доллара и стандарт доллара».

Кроме этого, Трамп написал о планах США потребовать от «враждебных стран» обязательство не создавать новую валюту БРИКС или поддерживать любую другую валюту как альтернативу «могущественному доллару».

В Кремле в ответ на заявления Трампа говорили, что страны БРИКС не обсуждают создание новой валюты. Москва предложила экспертам более подробно разъяснить президенту США повестку дня БРИКС.

«Вторичные санкции ограничивают нашу свободу укреплять торговлю между дружественными странами», - сказал бразильский президент Лула да Силва.

Лидер Бразилии пояснил, что «разделяй и властвуй» - это новая стратегия односторонних действий. А БРИКС, по его мнению, должен показать, что «сотрудничество превыше всего».

В тот же день старший советник президента США Петер Наварро выразил мнение, что ни одна страна, состоящая в БРИКС, будто бы не выживет без экспорта в Америку.

Ранее американист, политолог Малек Дудаков в беседе со «Звездой» объяснил, что к сообщениям президента США, которые он публикует на своей странице в социальной сети Truth Social, следует относиться скептически. Заявления главы Белого дома о повышении торговых пошлин - это попытка оказать давление на страны БРИКС в публичном пространстве. Эти заявления, по мнению политолога, не более чем риторика.

#доллар #Дональд Трамп #санкции #Лула да Силва #брикс #пошлины #тарифные войны #Хавьер Милей
