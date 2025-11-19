Верховная рада Украины уволила Светлану Гринчук с поста министра энергетики страны. Трансляция заседания была показана на канале Рады.

За отставку Гринчук проголосовали 315 депутатов. Никто не возражал и никто не воздержался, 21 депутат не принимал участия в голосовании.

Ранее в отставку был отправлен экс-министр юстиции Герман Галущенко, который ранее был главой Министерства энергетики. Его и Гринчук подозревают в причастности к коррупции по делу советника Владимира Зеленского Тимура Миндича.

Еще одним возможным фигурантом дела является действующий секретарь СНБО страны и бывший министр обороны Рустем Умеров.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с телеканалом «Звезда» объяснил, что Западу выгоден коррупционный скандал на Украине.