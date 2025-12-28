МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Зеленский предложил главе Минцифры Федорову стать министром обороны Украины

Занимавший ранее этот пост Шмыгаль получил предложение о другой должности.
Глеб Владовский 02-01-2026 23:32
© Фото: Pool Ukrainian Presidentia, Globallookpress

Глава киевского режима Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову занять пост министра обороны. Об этом он сообщил в соцсетях.

«Решил изменить и формат работы Министерства обороны Украины. Новым министром обороны... я предложил стать Федорову», - сказал он на опубликованной видеозаписи.

Украинский лидер добавил, что предложил другую должность занимавшему ранее пост главы военного ведомства Денису Шмыгалю. По словам Зеленского, он останется «в команде Украины». Где он будет дальше работать - неизвестно.

Ранее Зеленский объявил о назначении руководителя Службы внешней разведки Олега Иващенко новым начальником Главного управления разведки Минобороны Украины вместо Кирилла Буданова*.

* Кирилл Буданов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

#Украина #Владимир Зеленский #Минобороны Украины #михаил федоров
