МИД РФ призвал незамедлительно внести ясность в ситуацию с похищением США венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Там заявили, что предельно встревожены сообщениями о насильном вывозе президента и его супруги из страны.

«Подобного рода действия, если они реально имели место, представляют собой неприемлемое посягательство на суверенитет независимого государства, уважение которого является ключевым принципом международного права», - говорится в сообщении ведомства.

Согласно официально озвученной позиции МИД РФ, предлоги, приводящиеся в обоснование акта вооруженной агрессии против Венесуэлы, являются несостоятельными, а сама ситуация вызывает глубокую озабоченность и осуждение. Причинами конфликта в министерстве назвали победившее преобладание идеологизированной неприязни над деловым прагматизмом и готовностью выстраивать доверительные отношения.

В ведомстве отметили, что главной целью на сегодняшний день является не допустить дальнейшей эскалации ситуации и приложить все усилия к поиску путей мирного решения проблемы. РФ же, в свою очередь, готова помочь в этом вопросе обеим сторонам конфликта.

Россия выражает свою солидарность с венесуэльским народом и поддерживает его борьбу за защиту национальных интересов и суверенитет страны, а также выступает за безотлагательный созыв заседания Совета Безопасности ООН.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен с территории страны силами американского элитного подразделения «Дельта» под прикрытием крупномасштабной военной операции.