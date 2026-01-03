МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог рассказал о возможной измене в военном руководстве Венесуэлы

По словам специалиста, если информация об измене в высших кругах военного ведомства Венесуэлы подтвердится, то речи о продолжении борьбы латиноамериканской страны быть не может.
Игнат Далакян 03-01-2026 14:11
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В захвате Соединенными Штатами Николаса Маудро мог принимать участие военный спецназ Министерства обороны Венесуэлы. Такое мнение выразил «Звезде» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Если эта информация подтвердится, то мы сможем судить только об одном - в высшем военном руководстве Венесуэлы была измена по отношению к действующему политическому режиму», - сказал специалист.

Он подчеркнул, что если эта информация подтвердится, то речи о дальнейшем сопротивлении Венесуэлы идти не может, поскольку это будет считаться военным переворотом.

«В таком случае это мы, мы будем это классифицировать как военный переворот, совершенный извне с участием местных военных», - пояснил Семибратов.

Также он добавил, что Дональд Трамп решил действовать именно сейчас, поскольку американский конгресс до 5 -7 января находится на каникулах. Соответственно, глава Белого дома мог действовать без официального разрешения законодательного органа США, минуя бюрократические процессы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешном крупномасштабном ударе по Венесуэле и ее лидеру Николасу Мадуро. Американский лидер сообщил, что глава латиноамериканской страны вместе со своей женой был взят под стражу и вывезен из Венесуэлы.

#Спецназ #сша #наш эксклюзив #измена #военный переворот
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 