Политолог рассказал о возможной измене в военном руководстве Венесуэлы

В захвате Соединенными Штатами Николаса Маудро мог принимать участие военный спецназ Министерства обороны Венесуэлы. Такое мнение выразил «Звезде» заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

«Если эта информация подтвердится, то мы сможем судить только об одном - в высшем военном руководстве Венесуэлы была измена по отношению к действующему политическому режиму», - сказал специалист.

Он подчеркнул, что если эта информация подтвердится, то речи о дальнейшем сопротивлении Венесуэлы идти не может, поскольку это будет считаться военным переворотом.

«В таком случае это мы, мы будем это классифицировать как военный переворот, совершенный извне с участием местных военных», - пояснил Семибратов.

Также он добавил, что Дональд Трамп решил действовать именно сейчас, поскольку американский конгресс до 5 -7 января находится на каникулах. Соответственно, глава Белого дома мог действовать без официального разрешения законодательного органа США, минуя бюрократические процессы.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил об успешном крупномасштабном ударе по Венесуэле и ее лидеру Николасу Мадуро. Американский лидер сообщил, что глава латиноамериканской страны вместе со своей женой был взят под стражу и вывезен из Венесуэлы.