Трамп: США успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и Мадуро

Президент Венесуэлы вместе со своей женой был взят под стражу и вывезен из страны, написал в своей сети Дональд Трамп.
Игнат Далакян 03-01-2026 12:25
© Фото: Сергей Булкин, РИА Новости

Соединенные Штатаы успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру Николасу Мадуро. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По словам главы Белого Дома, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. При этом президент Венесуэлы вместе со своей женой был взят под стражу и вывезен из страны.

В своей соцсети Social Truth Трамп написал, что подробности операции будут опубликованы позже. Пресс-конференция по этому вопросу состоится сегодня в 11:00 в Мар-а-Лаго по местному времени.

Ранее в Каракасе произошла серия взрывов после того, как очевидцы сообщили о пролете авиации над городом. Власти Венесуэлы заявили о военной агрессии со стороны Соединенных Штатов и объявили чрезвычайное положение. 

#в стране и мире #Дональд Трамп #венесуэла #Николас Мадуро
