Трамп: США успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и Мадуро

Соединенные Штатаы успешно провели крупномасштабный удар по Венесуэле и ее лидеру Николасу Мадуро. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
По словам главы Белого Дома, операция была проведена совместно с правоохранительными органами США. При этом президент Венесуэлы вместе со своей женой был взят под стражу и вывезен из страны.
В своей соцсети Social Truth Трамп написал, что подробности операции будут опубликованы позже. Пресс-конференция по этому вопросу состоится сегодня в 11:00 в Мар-а-Лаго по местному времени.
Ранее в Каракасе произошла серия взрывов после того, как очевидцы сообщили о пролете авиации над городом. Власти Венесуэлы заявили о военной агрессии со стороны Соединенных Штатов и объявили чрезвычайное положение.
