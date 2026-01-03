Мадуро находится под стражей в США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро находится в США под стражей, заявил американский сенатор Майк Ли со ссылкой на госсекретаря Марко Рубио.

Он также отметил, что Рубио не ожидает дальнейших действий США в Венесуэле после задержания венесуэльского лидера. Ранее в сеть было выложено якобы первое фото Мадуро после того, как американские военные привезли его в США, однако многие сомневаются в его подлинности.

Мадуро и его супруга были захвачены военными США и вывезены из страны. По информации CBS News, в задержании президента Венесуэлы принимали участие бойцы спецподразделения «Дельта».

Мадуро грозят правосудием за совершенные им преступления. МИД России выступил с осуждением действий США в Каракасе.