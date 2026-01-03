МИД России осудил агрессию США против Венесуэлы

В МИД России осудили акт вооруженной агрессии против Венесуэлы.

«Это вызывает глубокую озабоченность и осуждение», - заявили в ведомстве.

Предлоги, приводящиеся в обоснование таких действий, несостоятельны. Идеологизированная неприязнь взяла верх над деловым прагматизмом, готовностью выстраивать отношения доверия и предсказуемости, подчеркнули в МИД.

Ранее с аналогичными заявлениями выступили главы Кубы и Колумбии, потребовавшие разбирательства на уровне ООН и других компетентных международных организаций.

После ударов по Каракасу, которые американские ВВС нанесли 3 января, президент страны Николас Мадуро и его супруга были захвачены. По словам властей США, венесуэльскому лидеру предстоит ответить за свои преступления.