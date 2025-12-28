Российское посольство не пострадало в результате взрывов в Каракасе

Посольство России в Венесуэле не пострадало при взрывах в Каракасе. Об этом сообщил ТАСС российский посол в стране Сергей Мелик-Багдасаров.

Он отметил, что сотрудники дипломаты продолжают выполнять государственные задачи в полном составе.

Не менее семи взрывов прогремело в ночь на 3 января по местному времени в столице латиноамериканского государства. Очевидцы сообщают, что в небе над Каракасом пролетело несколько самолетов.

В результате атаки южная часть столицы Венесулы оказалась обесточена. Отмечается, что рядом с районом, где прогремели взрывы, расположена крупная военная база.