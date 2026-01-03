МИД: Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны США

Венесуэла подверглась военной агрессии со стороны США. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

«Цель этой атаки - не что иное, как захват стратегических ресурсов Венесуэлы, в частности, нефти и полезных ископаемых», - отмечается в документе.

Кроме того, в венесуэльском дипломатическом ведомстве отметили, что США пытаются насильственно сломить политическую независимость нации. При этом, в МИД страны заявили, что такой цель американцам достичь не удастся.

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с атакой на Каракас. Кроме того, венесуэльский лидер распорядился о реализации всех планов национальной обороны в надлежащее время и при соответствующих обстоятельствах