Reuters: южная часть Каракаса обесточена после взрывов

В южной части столицы Венесуэлы Каракаса пропало электричество. Это произошло недалеко от крупной военной базы, сообщает Reuters.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обещал провести военную операцию в Венесуэле, однако официально о ее начале не говорилось.

Ранее в столице Венесуэлы прогремели взрывы. Удары пришлись по югу города - району Форт-Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды.

По предварительным данным, атаковали не менее десяти объектов в в столице латиноамериканского государства. Под удар попала такжевоенно-морская база Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны. Известно, что там расположена академия флота.