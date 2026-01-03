МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: южная часть Каракаса обесточена после взрывов

США официально не объявляли о начала военной операции в Венесуэле.
Игнат Далакян 03-01-2026 09:42
© Фото: AlvaroPeG, Х

В южной части столицы Венесуэлы Каракаса пропало электричество. Это произошло недалеко от крупной военной базы, сообщает Reuters.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп неоднократно обещал провести военную операцию в Венесуэле, однако официально о ее начале не говорилось.

Ранее в столице Венесуэлы прогремели взрывы. Удары пришлись по югу города - району Форт-Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды.

По предварительным данным, атаковали не менее десяти объектов в в столице латиноамериканского государства. Под удар попала такжевоенно-морская база Ла-Гуайра в штате Варгас на севере страны. Известно, что там расположена академия флота.

#венесуэла #каракас #атака #взрывы #обесточен
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 