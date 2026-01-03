CBS News: Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении ударов по целям внутри Венесуэлы, включая военные объекты. Об этом сообщает журналистка CBS News Дженнифер Джейкобс.

Она написала на своей странице в социальной сети X, что приказ Трампа касался в том числе нанесения ударов по военным объектам в Венесуэле.

«Администрация рано утром в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро», — говорится в сообщении.

Ранее, по данным газеты The New York Times, Пентагон отказался комментировать причастность Соединенных Штатов к взрывам в Венесуэле. По словам представителя вооруженных сил США, в Вашингтоне заявили о том, что осведомлены о взрывах в столице Венесуэлы.

До этого жители венесуэльской столицы стали публиковать видео с кадрами взрывов в Каракасе. Предположительно, была организована атака по базе Фортэ Тиуна и авиабазе генералиссимуса Франсиско де Миранды.

Также Sky News Arabia сообщила о том, что удары были нанесены по местному порту и дому главы Минобороны Венесуэлы Владимира Пардино Лопеса.

Глава МИД Венесуэлы Мван Хиль Пинто сообщил, что президент страны Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в Венесуэле.