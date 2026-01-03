МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Sky News: дом главы МО Венесуэлы и порт в столице подверглись обстрелу

Ранее над Каракасом прогремели семь взрывов после того, как над городом пролетели самолеты.
Игнат Далакян 03-01-2026 10:12
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА»

Дом главы министра обороны Венесуэлы и порт в Каракасе подверглись обстрелу об этом сообщает Sky News Arabia. Телеканал ссылается на свои источники в стране.

Над Каракасом прогремели семь взрывов после того, как над городом пролетели самолеты. По информации Associated Press это произошло ночью по местному времени. Предположительно, была атакована военная база на юге столицы Венесуэлы, которая была обесточена после ударов.

Ранее российские туристы сообщили, что на острове Маргарита обстановка спокойная. Обстановка в туристических местах спокойная, поделились отдыхающие

#в стране и мире #венесуэла #министр обороны #каракас #атака
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военные инженеры Будды
2
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
3
ФСВТС России
4
Морская пехота. 320 лет во славу России
5
Станкостроение. Часть 4
6
Ка-32
7
25. Рособоронэкспорт. Все только начинается!
8
Микротехнологии для большого флота
9
Стальной рембат 20-ой армии
10
Гражданское судостроение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 