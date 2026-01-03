Sky News: дом главы МО Венесуэлы и порт в столице подверглись обстрелу

Дом главы министра обороны Венесуэлы и порт в Каракасе подверглись обстрелу об этом сообщает Sky News Arabia. Телеканал ссылается на свои источники в стране.

Над Каракасом прогремели семь взрывов после того, как над городом пролетели самолеты. По информации Associated Press это произошло ночью по местному времени. Предположительно, была атакована военная база на юге столицы Венесуэлы, которая была обесточена после ударов.

Ранее российские туристы сообщили, что на острове Маргарита обстановка спокойная. Обстановка в туристических местах спокойная, поделились отдыхающие