Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал указ о введении чрезвычайного положения в связи с атакой на Каракас, сообщает глава МИД страны Мван Хиль Пинто.

«В этой связи Мадуро подписал и распорядился о введении в действие Указа о введении состояния внешних беспорядков на всей территории страны для защиты прав населения, обеспечения полноценного функционирования республиканских институтов и немедленного начала вооруженной борьбы», - говорится в заявлении правительства страны.

Также Мадуро распорядился о реализации всех планов национальной обороны в надлежащее время и при соответствующих обстоятельствах и о немедленном развертывании Командования по всеобъемлющей обороне страны и органов управления всеобъемлющей обороны. во всех штатах и ​​муниципалитетах страны.

Ранее президент Колумбии Густаво Петро обратился к ООН из-за бомбардировки Венесуэлы.

Атака предположительно на одну из военных баз Венесуэлы недалеко от южной окраины Каракаса была произведена ночью по местному времени. Перед этим над венесуэльской столицей пролетели военные самолеты и вертолеты.

Сообщается, что российское посольство в Каракасе не пострадало. Также известно, что на курортах страны обстановка спокойная.