Politico: США могут ввести морскую блокаду Кубы, чтобы лишить остров нефти

Власти США допускают введение морской блокады в отношении Кубы. Об этом пишет издание Politico. Таким образом, Вашингтон планирует лишить остров нефти.

«Администрация Трампа рассматривает новые тактики, направленные на смену режима на Кубе, в том числе введение полной блокады импорта нефти в эту карибскую страну», - говорится в материале.

По данным издания, подобный вариант лоббируют особенно ярые критики официальной Гаваны внутри американской администрации. К этой группе причисляют и госсекретаря Марко Рубио, пишет RT.

Сообщается также, что окончательное решение по поводу введения морской блокады еще не принято. Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа ищет влиятельных лиц в Гаване, которые могли бы помочь свергнуть коммунистический режим до конца этого года. По данным WSJ, Белый дом полагает, что экономика Острова Свободы находится на грани краха, а местное правительство еще никогда не было настолько хрупким.

На Кубе считают иначе. Ранее президент страны Мигель Диас-Канель раскритиковал политику американского коллеги, отметив, что Куба уже 66 лет подвергается нападкам со стороны США и готова защищать свою независимость до последнего. Диас-Канель подчеркнул, что Куба - свободная страна и никто не имеет права указывать ей и ее гражданам, как себя вести и что делать.

Между тем, американский лидер всерьез рассматривает вариант, при котором новым президентом Кубы может стать глава Госдепартамента Марко Рубио. Рожденный в семье кубинских эмигрантов он является ярым критиком правительства своей исторической родины.