Гаджиев назвал Игнатьева человеком, который все время находился в игре

По словам его коллеги, Игнатьев был убежден в необходимости всегда играть по правилам.
Глеб Владовский 30-01-2026 15:16
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев все время был в состоянии игры, вне зависимости от того, где он находился. Об этом рассказал в беседе со «Звездой» его коллега Гаджи Гаджиев.

«Он был все время в игре, где бы ни находился - на сборах, в семье. Очень теплым и коммуникабельным был человеком», - рассказал заслуженный тренер России.

Гаджиев добавил, что Игнатьев выступал за то, что нужно всегда играть в футбол по правилам. Также он всегда оставался самим собой, «незлым» и любящим свое дело.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал «Звезде» о том, что помнит Игнатьева как добрейшего человека, который всегда приходил на помощь, если у него была возможность. А его смерть стала потерей для российского футбола.

Напомним, Игнатьев скончался 27 января на 86-м году жизни. Предварительной причиной смерти бывшего главного тренера сборной России по футболу стали осложнения тяжелых заболеваний, с которыми он боролся на протяжении нескольких лет.

