Ушел из жизни бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев

Он возглавлял команду в 90-х.
Тимур Юсупов 27-01-2026 11:52
© Фото: Владимир Песня, РИА Новости

Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев скончался на 86-м году жизни. Как стало известно от вдовы легендарного инструктора, причиной смерти Бориса Петровича, вероятнее всего, стали осложнения тяжелых заболеваний, с которыми он боролся на протяжении нескольких лет.

«К сожалению, Бориса Петровича не стало. По всей видимости, это последствия онкологии и проблем с сердцем. Дата похорон пока не определена», - сказала жена тренера в беседе с РИА Новости.

Игнатьев начал играть в футбол в далеком 1956 году, за годы своей спортивной победы успев выступить за «Динамо», «Зенит» и ряд региональных клубов. Его описывали как мобильного, работоспособного и дисциплинированного игрока, который всегда отличался своей уверенной позиционной игрой и четкими передачами.

С 1992 по 1998 год Борис Петрович входил в тренерский штаб сборной России - два последних года он провел на посту главного тренера. При нем команда одержала девять побед, семь раз матчи заканчивались вничью и всего четыре раза сборная терпела неудачу.

С 2024 года Игнатьев боролся с раком желудка.

Ранее сообщалось, что под окнами многоэтажного дома в подмосковном Звенигороде был найден мертвым бывший игрок ЦСКА футболист Лайонел Адамс.

